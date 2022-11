Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden

Reinsdorf (ots)

Zu einem Unfall mit Personenschaden kam es am Freitag, den 04.11.2022, gegen 19:15 Uhr in der Ortslage Reinsdorf, auf der L 3086. Die Fahrerin eines Pkw BMW fuhr mit ihrem Fahrzeug von Reinsdorf kommend in Richtung Heldrungen. Ihr folgte der Fahrer eines Pkw Opel. Als die Vorausfahrende Fahrerin in der Ortschaft Reinsdorf nach rechts in die Bergstraße einbiegen wollte, versteuerte sich Diese und fuhr auf die L 3086 zurück. Der nachfolgende Fahrer stieß mit seinem Pkw Opel gegen die Fahrerseite des Pkw BMW und schob diesen nach links in den Straßengraben. Die Fahrerin des Pkw BMW wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden von ca. 25.000.- Euro.

