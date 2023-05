Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen von zwei fahruntüchtigen Fahrzeugführern

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BOCKENEM (ste) - Am 10.05.2023, gegen 18:10 Uhr, erhält das PK Bad Salzdetfurth den Hinweis, dass ein Verkehrsteilnehmer während der Fahrt mit seinem Pkw aus einer Bierflasche getrunken habe. Die Beamten können den 28-Jährigen Fahrzeugführer aus Bad Salzdetfurth wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,84 Promille. Aufgrund dessen wird dem Fahrzeugführer in einem Hildesheimer Krankenhaus Blut abgenommen.

Am 11.05.2023, gegen 00:30 Uhr, fällt den Beamten des PK Bad Salzdetfurth im Rahmen der Streife auf der Autobahn A7 in Höhe der AS Bockenem ein Mercedes-Benz auf. Der Wagen pendelt mehrfach auffällig von rechts nach links und zurück über den gesamten Fahrstreifen. Aus diesem Grund wird der Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Mit dem 30-Jährigen Fahrzeugführer aus Braunschweig werden Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt. Hierbei ergibt sich der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Da ein Urintest vor Ort nicht möglich ist, wird ihm im Krankenhaus in Salzgitter Blut abgenommen. Beiden Fahrzeugführern droht nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell