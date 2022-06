Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrraddiebstahl bei günstiger Gelegenheit

Vreden (ots)

Die Geschädigte wollte nur kurz in einem Drogeriemarkt ihre Einkäufe erledigen. Ihr Fahrrad hatte sie am Mittwoch gegen 12.00 Uhr vor dem Geschäft an der Wüllener Straße unverschlossen abgestellt. Als sie rund zehn Minuten später mit dem grauen Damenrad des Typs Gudereit Fantasy Plus weiterfahren wollte, hatte ein Dieb die günstige Gelegenheit genutzt und zugegriffen. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet. Dieser beschrieb den Täter als kahlköpfigen Mann in Begleitung eines kleinen weißen Hundes. Die Kripo Ahaus bittet den Zeugen sowie mögliche weitere Beobachter des Diebstahls, Kontakt mit den Ermittlern unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell