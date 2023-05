Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Banteln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) Am Dienstag, dem 09.05.2023, im Tatzeitraum von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es am Bahnhof in Banteln im Bereich des Bahnwegs zu einem Diebstahl eines Fahrrads.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Bereich des Bahnwegs ein Herrensportrad, welches an einem dortigen Fahrradständer abgestellt und durch ein Fahrradschloss gesichert war.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrensportrad der Marke Bulls Wildcross Street mit einem schwarzen Rahmen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

