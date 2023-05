POL-HI: Ingewahrsamnahme nach Missachtung von Hausverbot und Platzverweis - Einsatz Bodycam

Hildesheim (ots) - (wie) Am Dienstag, dem 09.05.2023, im Tatzeitraum von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es am Bahnhof in Banteln im Bereich des Bahnwegs zu einem Diebstahl eines Fahrrads. Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Bereich des Bahnwegs ein Herrensportrad, welches an einem dortigen Fahrradständer abgestellt und durch ein Fahrradschloss gesichert war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrensportrad ...

