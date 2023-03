Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katalysatorendiebe

Erfurt/ Sömmerda (ots)

In Erfurt und Sömmerda wurde der Diebstahl von zwei Katalysatoren zur Anzeige gebracht. Gestern stellte ein 80-jähriger Erfurter beim Start seines VW fest, dass Diebe den Katalysator entfernt hatten. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Johannes-Kepler-Straße. Eine ähnliche Entdeckung musste gestern ein 50-jähriger Sömmerdaer in der Frohndorfer Straße machen. Auch ihm wurde der Katalysator vom Auto gestohlen. Der entstandene Schaden wurde auf insgesamt 300 Euro geschätzt. Der Wert der beiden Katalysatoren beträgt knapp 780 Euro. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell