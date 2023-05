Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am Donnerstag, gg. 09.15 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Discounter-Marktes in der Hildesheimer Str. zu einer Verkehrsunfallflucht. Mehrere Zeugen beobachteten, wie ein schwarzer Passat bei dem Einfahren in eine Parklücke einen VW beschädigte. Nach dem Zusammenstoß ging der Unfallverursacher in einen Getränkemarkt und fuhr hiernach weg. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Die Zeugen konnten das amtl. Kennzeichen nicht ablesen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 70 Jahre alten Mann handeln, ca. 170-180 cm groß, graue Haare, bekleidet mit einer roten oder braunen Jacke und einer Jeanshose. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Sarstedt entgegen. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell