Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Toter in der Eger - Diebstähle - Opferstöcke aufgebrochen

Aalen (ots)

Bopfingen: Toter in der Eger

Am Dienstag um 8:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen eine männliche Person in der Eger liegend, im Bereich des Fußwegs zwischen der Kirchheimer Straße und der Wiesmühlstraße, mitgeteilt. Die Person konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen, die mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten vor Ort kamen, nur noch tot aus der Eger geborgen werden. Durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Person bereits seit mehreren Stunden verstorben war. Nachdem zunächst keine Todesursache festgestellt werden konnte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen durch das Amtsgericht Ellwangen eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Hierbei kristallisierte sich heraus, dass der 62-Jährige vermutlich selbstverschuldet in die Eger stürzte und dort ertrank. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden sind bisher nicht ersichtlich.

Ellenberg: Diebstähle

Aus einer Garage in der Straße Hintersteinbach wurde zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, ein polarsilber-schwarzes E-Bike der Marke Cube Stereo Hybrid 120 Race Allroad inklusive Ladegerät entwendet.

Aus einem Nachbargrundstück wurden in derselben Nacht zwei Mähroboter entwendet.

Hinwiese auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 330001 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Opferstöcke aufgebrochen

In der St. Franziskus-Kirche in der Franziskanergasse wurde am Mittwoch zwischen 8:05 Uhr und 18:20 Uhr ein Opferstock aufgebrochen und daraus eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 120 Euro geschätzt. Des Weiteren wurde versucht einen Opferstock in der Kirche St. Josef in der Straße Kirchberg in Böbingen aufzubrechen. Dies gelang allerdings nicht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell