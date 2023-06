POL-KA: (KA) Malsch - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) - Ein 66-jähriger Randalierer löste am Mittwochabend in der Karlsruher Weststadt einen Polizeieinsatz aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen alarmierten Zeugen die Polizei gegen 18:30 Uhr, nachdem sie beobachtet hatten, wie der 66-Jährige Gegenstände von einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Yorckstraße geworfen hatte. Außerdem trug er offenbar zeitweise ein Messer in den Händen. ...

