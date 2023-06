Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pedelec-Fahrer von abbiegendem Lkw erfasst und schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Mittwochnachmittag in Ettlingen von einem abbiegenden Lkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer gegen 15:55 Uhr auf der Schillerstraße in nördliche Richtung. Als der Lastwagenfahrer nach rechts auf den Erwin-Vetter-Platz abbog, übersah er offenbar einen ebenfalls auf der Schillerstraße in gleiche Richtung auf einem Schutzstreifen fahrenden E-Bike-Fahrer und erfasste diesen. Aufgrund des Zusammensturzes kam der Zweiradfahrer zu Fall und wurde von dem Lastwagen teilweise überrollt. Der schwer verletzte 82-Jährige wurde daraufhin vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Senior mittlerweile außer Lebensgefahr.Der Kraftfahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

