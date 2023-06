Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Vermisster 56-Jähriger aus Karlsruhe wohlbehalten zurückgekehrt

Karlsruhe (ots)

Der seit Sonntag, den 4. Juni, vermisste Stefan R. kehrte am Donnerstag früh selbstständig und wohlbehalten in das Pflegeheim in Karlsruhe-Durlach zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild wurde daher zurückgenommen. Medienvertreter werden gebeten, das Bild ebenfalls aus ihren Beständen zu löschen.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell