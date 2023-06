Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz

Vermisst: Polizei sucht 14-jährigen

Karlsruhe (ots)

Karlsruhe - Kaiserslautern

Die Polizei sucht den 14-jährigen Leon aus Kaiserslautern. Er wird seit Montag, 22. Mai 2023, aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Karlsruhe vermisst. Leon war dort untergebracht. Der Junge könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten Bundesgebiet unterwegs sein. Alle bislang durchgeführten Maßnahmen führten nicht zu seinem Antreffen. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich Leon in einer hilflosen Lage befinden könnte, und wendet sich daher an die Öffentlichkeit: Wer hat den 14-Jährigen gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthalt geben? Leon ist 1,80 Meter groß und schlank. Er hat braune, kurze Haare. Über seine aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt. Den vollständigen Namen und ein Foto des Vermissten finden Sie unter https://s.rlp.de/Jwhm9 auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

