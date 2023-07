Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Ermittlungen wegen Tierquälerei - Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Berglen: Brand auf einer Deponie

Auf einer Deponie in Ortsteil Kottweil brannte in der Nacht zum Freitag eine Lagerhalle, in der Recyclingabfälle gelagert waren. Das Feuer wurde gegen 00.45 Uhr im Nachbarort wahrgenommen, woraufhin die Rettungsdienste verständigt wurden. Die örtliche Feuerwehr war mit Unterstützung der Wehren aus Winnenden, Schorndorf und Fellbach mit 12 Fahrzeugen und insgesamt 85 Einsatzkräften im Einsatz. Der Brand, der vermutlich im Bereich von gelagertem Recyclingmaterial seinen Ursprung nahm, konnte letztlich gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen entstand an der Lagerhalle und am Recyclingmaterial ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit 8 Rettungswagen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur unbekannten Brandursache dauern an.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 18:30 Uhr und 20:20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Fuggerstraße geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Einbruch in Tabakgeschäft

Zwei Diebe verschafften sich am frühen Freitagmorgen gegen 03:40 Uhr Zugang zu einem Tabakgeschäft am Marktplatz, aus diesem entwendeten sie eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren und entfernten sich anschließend. Hierbei verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Täter waren nach bisherigen Erkenntnissen mit einem schwarzen Audi unterwegs. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief negativ. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Eine Nilgans wurde am Montag im Bereich des F3 Freibades verletzt vorgefunden. Es wurde zu einem Tierarzt verbracht, der das Tier einschläfern musste. Die festgestellten Verletzungen des Tieres begründen den Verdacht, dass diese mutwillig zugefügt wurden. Das Tier hatte sich zuvor immer im Bereich des Freizeitbades mit drei weiteren Jungtieren aufgehalten. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Urbach: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagnachmittag geriet in der Lerchestraße vor einem Gebäude gelagertes Chlorgranulat in Brand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Es entstand weder Schaden noch wurde jemand verletzt. Die Feuerwehr war inklusive eines Fachteams aus Backnang mit vier Fahrzeugen und 22 Personen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell