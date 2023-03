Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 08. März, 12.30 Uhr und dem 09. März, 08.30 Uhr parkte ein 59-Jähriger seinen VW Transporter am Straßenrand des Berggrabenwegs in Manebach. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite fest, welche offenbar von einem Verkehrsunfall herrührten. Der bislang unbekannte Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ungefähr 12.000 Euro. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen LKW, in der Farbe Blau handelt. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0064085/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

