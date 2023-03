LPI-GTH: Verkehrsunfall in Kreuzungsbereich

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend wurde eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau überquerte nach ersten Erkenntnissen gegen 19.00 Uhr die Straße des Friedens, als ein 21 Jahre alter VW-Fahrer vom Wiesenweg kommend in die Straße nach links abbog. Es kam zur Kollision mit der Seniorin, die dadurch stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr