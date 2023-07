Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Schulen - PKW entwendet - PKW zerkratzt

Aalen (ots)

Unterschneidheim: PKW zerkratzt

Ein Hyundai, welcher zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagabend, 22 Uhr, am Straßenrand der Franz-Bühler-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von Unbekannten auf der Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW entwendet

Vom Gelände eines Autohauses in der Straße Im Benzfeld wurde zwischen Freitag, 07.07. und Mittwoch, 12.07.23 ein Jeep Grand Cherokee blaumetallic im Wert von 43.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug stand bereits seit Ende März auf dem Verkaufsplatz in Richtung der B29. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schule

Zwischen Donnerstagnachmittag, 15:45 Uhr und Freitagmorgen, 07:15 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Dieb eine Tür auf der Gebäudesüdseite einer Schule in der Heugenstraße mittels einem bislang unbekannten Werkzeug aufgehebelt. Augenscheinlich wurde aber nichts aus der Schule entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Lorch: Einbruch in Schule II

Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Straße Auf dem Schäfersfeld ein Schiebefenster einer dortigen Schule aufgeschoben und in mehreren Klassenzimmern mit Kreide auf der Tafel Hakenkreuze und andere Dinge aufgemalt. Auch aus dieser Schule wurde offensichtlich nichts entwendet. Hinweise erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315

