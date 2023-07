POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeihubschrauber im Einsatz

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Urbach: Vandalismus auf dem Friedhof Auf dem Friedhof in Urbach wurden zehn Urnenplätze mutwillig beschädigt. Die unbekannten Täter haben am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 21.15 Uhr an einer Urnenwand an zehn unbelegten Grabstätten die Abdeckungen entfernt und zu Boden geworfen, die ...

mehr