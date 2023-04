Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Einbrüche in Getränkefachhandel

Gera (ots)

Gera: Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen in Getränkefachhandel übernommen und sucht hierbei nach Zeugen. Demnach rückte ein Getränkemarkt in der Franz-Petrich-Straße ins Visier der Einbrecher. In der Zeit zwischen Donnerstagabend (13.04.23) und Freitagmorgen (14.04.23) drangen die Unbekannten gewaltsam in den Markt ein und verursachten Sachschaden. Sie erbeuteten neben Bargeld auch Zigaretten und alkoholische Getränke und flüchteten samt Beutegut. Des Weiteren verzeichneten die Beamten einen zweiten Einbruch in einen Getränkehandel in der Rudolf-Hundt-Straße in Gera. Auch hier drangen die Täter gewaltsam ein und stahlen letztlich mehrere Zigaretten. Ob beide Einbrüche von den gleichen Tätern verübt worden sind, wird derzeit geprüft. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die etwaige auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

