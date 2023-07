Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht Stand 10:00 Uhr

Stimpfach: Verletzter nach Vorfahrtsmissachtung

Am Samstagnachmittag, gegen 16:53 Uhr, befuhr ein 60-jähriger mit seinem Motorroller die Hirtengasse in Stimpfach in Richtung Kirchgasse. An der Einmündung Hochbronner Straße wurde ihm durch einen weißen Pkw die Vorfahrt ("rechts-vor-links") genommen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, bremste er seinen Roller stark ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht. Der Pkw setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Am Roller entstand Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Pkw abgeben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951/480-0) zu melden.

Schwäbisch Hall: Wegen Zecke Unfall verursacht

Am Samstagabend, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Katharinenstraße in Schwäbisch Hall. Als er eine Zecke von seinem Bein absammeln wollte, war er kurzzeitig abgelenkt und bemerkte nicht den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Pkw Hyundai nicht. Er prallte in der Folge gegen das linke Heck des Hyundai. Im Pkw saß zu diesem Zeitpunkt noch eine 27-jährige Frau auf dem Fahrersitz und ein 9-jähriger Junge auf dem Rücksitz. Durch den Aufprall wurde die 27-jährige Frau leicht verletzt. Das Kind blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 7500 Euro.

