POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht Stand 10:00 Uhr

Aspach: Außenspiegel abgetreten

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, schlug ein alkoholisierter 28-jähriger Mann aus bislang nicht bekannten Gründen auf dem Wohnmobilplatz in Fautenhau an einem geparkten Jeep den linken Außenspiegel ab. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Der Sachverhalt wurde von der ebenfalls anwesenden geschädigten 54-jährigen Fahrzeughalterin angezeigt.

Kernen im Remstal,Rommelshausen: Taxifahrer beleidigt und geschlagen

Am Sonntagmorgen, gegen 04.13 Uhr, kam es in der Kelterstraße in Rommelshausen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen Taxifahrer und dessen 43-jährigen Fahrgast. Weil der Taxifahrer angeblich die falsche Strecke gefahren sei, wurde er von dem Fahrgast zunächst beleidigt. Anschließend schlug er ihm mehrfach ins Gesicht. Hierbei wurde der Taxifahrer leicht verletzt und seine Brille ging zu Bruch. Anschließend rannte der Fahrgast davon, ohne seine Taxirechnung zu bezahlen. Einem Zeugen war der aggressive Fahrgast jedoch namentlich bekannt, weshalb dieser ermittelt werden konnte.

Schorndorf: Alkoholisiert und Widerstand geleistet

Im Rahmen der SchoWo hielt sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr, ein 32-jähriger Mann in der Karlstraße in der Nähe der Pilsstube am Bahnhof auf. Da er aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war selbstständig zu stehen und auch keine Freunde oder Bekannte in der Nähe waren, die sich um ihn hätten kümmern können, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sich der Mann, indem er sich sperrte und nicht mitgehen wollte. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Verletzt wurde durch sein Tun glücklicherweise niemand.

Winnenden: 10-jähriger leicht verletzt

Am Samstagabend, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem BMX-Fahrrad die Paulinenstraße in Richtung Ringstraße. Weil an seinem Fahrrad die Bremsen fehlten, fuhr er über die führ ihn rot zeigende Ampel und kollidierte mit dem Fiat Punto einer 38-jährigen Frau. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden am Fiat ist noch nicht bezifferbar.

Korb: Deutlich zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Am Sonntagmorgen, gegen 03:07 Uhr, befuhr eine 20-jährige Mini-Fahrerin die B 14 von Korb in Richtung Waiblingen. Da sie deutlich zu schnell unterwegs war, wurde sie durch Beamte des Polizeirevier Winnenden angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei der Dame Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test vor Ort bestätigte den Verdacht auf Alkoholeinfluss, so dass die Frau eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen musste. Ihr wurde der Führerschein abgenommen und sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Waiblingen: Radfahrer durch Fahrverhalten genötigt

Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger mit seinem Daimler AMG die die Stuttgarter Straße in Richtung Jesistraße und von dort Richtung Kreisverkehr. Hierbei fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit und erzeugte mit seiner Fahrweise eine erhebliche Lärmbelästigung. Ein 43-jähriger Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt den Kreisverkehr befuhr, wurde von dem AMG Fahrer beim Befahren des Kreisverkehrs durch sehr dichtes Auffahren und Hupen genötigt. Verängstigt von dem Verhalten des AMG-Fahrers fuhr er in der Mayenner Straße schließlich an einer Tankstelle ab. Hierbei wurde er von dem AMG-Fahrer sehr knapp überholt und ließ beim starken beschleunigen seines Fahrzeugs den Motor aufheulen. Der Radfahrer merkte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs und erstattete in der Folge Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, war bei dem AMG auch der Versicherungsschutz erloschen.

