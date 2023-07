Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos und Bushaltestelle mutwillig beschädigt - Einbrüche - Handfeste Auseinandersetzung in einer Bar - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Motorradunfall

Gegen 16 Uhr ereignete sich auf der Sulzbacher Steige ein Motorradunfall. Ein 72-jähriger Motorradfahrer fuhr in Richtung Sulzbach, als er in einer Kurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und mit dem Gegenverkehr kollidierte. Hierbei verletzte er sich leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr war wegen einer verursachten Ölspur im Einsatz. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Kernen im Remstal: Vandalismus

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr wurde in der Karlstraße festgestellt, dass an einem dortigen Wartehäuschen einer Bushaltestelle die Glasscheibe eingeworfen wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Auto beschädigt

Einen erheblichen Schaden an einem Pkw wurde am Samstagnachmittag verübt. Ein Unbekannter schlug mit einem Gegenstand gegen die die Fahrertür eines auf einem Parkplatz in der Max-Planck-Straße parkenden Pkw Skoda und beschädigte diese mutwillig. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Eine 38-jährige VW-Fahrerin befuhr am Sonntagvormittag gegen 10.20 Uhr die Rommelshauser Straße in Richtung Fellbach und bog nach links in das Gelände einer dortigen Tankstelle ein. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Mercedes-Fahrers, der sich beim Zusammenstoß leicht verletzte und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Unfallautos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr war vorsorglich wegen eines vermeintlich eingeklemmten Unfallopfers mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften am Unfallort.

Kernen im Remstal: Mehrere Einbrüche

In der Stettener Straße, Waiblinger Straße und in der Karlstraße wurde in der Nacht zum Sonntag drei Geschäfte von Einbrechern angegangen. Die Täter drangen in ein Cafe sowie in ein Blumengeschäft ein. Bei einer einer Bäckerei blieb es beim Versuch, wobei unklar ist, weshalb von dem Vorhaben Abstand genommen wurde. Den ersten Informationen nach wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Die Schäden an den Objekten belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tatgeschehen beitragen könnten, wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Winnenden: Verkehrsgefährdung

Am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem grauen Opel die L 1127 von Affalterbach in Richtung Winnenden. Hierbei kam sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer stark abbremsen oder ausweichen mussten um einen Unfall zu verhindern. Als die 70-Jährige im Anschluss auf die B14 in Richtung Waiblingen fuhr, kam es dort zu ähnlichen Fahrauffälligkeiten. Die Verkehrsteilnehmerin konnte durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei konnten keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt werden. Das Polizeirevier Waiblingen bittet nun unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise, insbesondere von gefährdeten Fahrzeugführern.

Weinstadt: Firmeneinbruch

Zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Sonntagmorgen 07:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Firmengelände in der Ritterstraße. Hierzu beschädigte er einen dortigen Zaun. Anschließend entwendete er mehrere Kupfermetallteile. Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Winnenden: Auseinandersetzung in Bar

Am frühen Montagmorgen gegen 03 Uhr kam es in einer Bar in der Marktstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einer 46-jährigen Frau. Nach anfänglichen, verbalen Streitigkeiten entwickelte sich ein handfester Streit infolgedessen der 26-Jährige die Frau zu Boden stieß. Als eine 18-jährige Mitarbeiterin des Lokals die Streitenden trennen wollte, wurde diese von einem 24-jährigen Mann zu Boden gestoßen. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Die Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigen, die beiden Männer wurden dem Lokal verwiesen und müssen nun mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Winterbach: Unfallflucht

3000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montagmorgen 6 Uhr eignete. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Straße Herdfeld gegen einen geparkten Pkw Toyota und beschädigte diesen am linken hinteren Fahrzeugeck. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Welzheim: Betrunkener Autofahrer

Ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda befuhr am Sonntag gegen 11.15 Uhr die Lorcher Straße, als er infolge seiner alkoholischen Beeinflussung nach links abkam und mit einem entgegenfahrenden Pkw Fiat zusammenstieß. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Fahrerlaubnis des Unfallverursachers, der mit über zwei Promille das Fahrzeug lenkte, wurde von der Polizei vorläufig entzogen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde hierzu eingeleitet.

