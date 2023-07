Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Pizzaofen löst Brand aus - Opferstock Aufbruch - Sachbeschädigung - Trickdiebstahl - Sonstiges

Wasseralfingen: Pedelec-Fahrer gestürzt

Aufgrund Unachtsamkeit geriet am Sonntag, gegen 14:45 Uhr, ein 23-jähriger Audi-Fahrer auf dem Erzweg zwischen dem Besucherbergwerk Tiefer Stollen und Wasseralfingen auf der Fahrbahn zu weit nach links. Um eine Kollision zu vermeiden mussten zwei Pedelec-Fahrer eine Vollbremsung durchführen. Infolgedessen kamen beide zu Fall und verletzten sich leicht.

Aalen: Unfall beim Fahrbahnwechsel

Als am Sonntag um kurz vor 10 Uhr eine 75-jährige Opel-Fahrerin auf der Julius-Bausch-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war, wechselte sie auf Höhe eines Einkaufscenters auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah sie eine dort fahrende 37-jährige Daimler-Fahrerin und kollidierte in Folge mit ihrem Fahrzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Aalen: Pizzaofen löst Brand aus

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntag gegen 2 Uhr im Spechtweg gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits durch Anwohner gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Pizzaofen den Brand ausgelöst. Bei dem Brand, bei dem die Feuerwehr Aalen mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Ellwangen Opferstock Aufbruch

Am Samstag haben sich Unbekannte in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr an einem Opferstock in einer Kirche in der Friedhofstraße zu schaffen gemacht. In der frei zugänglichen Kirche wurde der Opferstock gewaltsam aufgebogen. Den Dieben gelang es allerdings nicht, das Türchen komplett zu öffnen. Es entstand allerdings ein Schaden in Höhe von etwa 1100 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Westhausen: Aufgefahren

Eine Motorradkolonne befuhr am Sonntag gegen 10:45 Uhr die K3202 von Lindorf in Richtung L1060. Beim Abbiegen in Richtung Heidmühle bemerkte ein 60-jähriger Motorradfahrer den Abbiegevorgang der vorausfahrenden Kolonne zu spät und fuhr auf das Krad eines 56-Jährigen auf. Hierbei stürzte der 60-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Motorrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Beim Ausfahren aus einem Wertstoffhof im "Hinteren Spitalhof" beschädigte in der Zeit von Mittwoch, 18:10 Uhr bis Freitag, 16:30 Uhr, ein bislang Unbekannter das dortige Ausfahrtstor. Nach dem Unfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Trickdiebstahl

Am Samstag verschafften sich zwei unbekannte Frauen Zutritt zu der Wohnung einer 82-Jährigen in der Frankenstraße. Gegen 13:15 Uhr klingelten die Frauen an der Haustür der Seniorin unter dem Vorwand etwas Wasser zu benötigen. Anschließend folgten sie der Wohnungsinhaberin in die Wohnung. Während eine der Frauen angab auf die Toilette zu müssen, verwickelte die andere die Seniorin in ein Gespräch. Nachdem die Beiden die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die 82-Jährige fest, dass Bargeld in Höhe von etwa 365 EUR fehlte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Trickbetrügerinnen verlief negativ. Diese werden als etwa 20-25 Jahre alt und etwa 165-170 cm groß beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet und trugen schwarze, schulterlange gelockte Haaren. Zudem sprachen sie gebrochenes deutsch.

Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich der Frankenstraße eine der Beschreibung entsprechenden Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Spraitbach: Widerstand gegen Polizeibeamte

Aufgrund einer betrunkenen und schlafenden Person in einem Feld in Spraitbach fuhren Polizeikräfte am Sonntag gegen 17 Uhr in die Langäckerstraße. Vor Ort konnte ein 33-jähriger Mann festgestellt werden. Da sich dieser bei der Kontrolle aggressiv gegenüber den Polizeikräften verhielt, sollte er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Beim Transport zur Dienststelle beleidigte er durchgehend die Beamten. Im Polizeirevier verhielt er sich derart aggressiv, dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken wurde am Samstag zwischen 11:10 Uhr und 13:40 Uhr ein VW beschädigt, welcher zu der Zeit in einem Parkhaus eines Einkaufscenters im "Kalten Markt" geparkt war. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Zaun beschädigt

An einem Gartengrundstück in den "Bachäckern" wurde in der Zeit von Freitag bis Samstag ein Zaun zerschnitten. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Jagstzell: Unfall auf der A7

Vermutlich aufgrund plötzlich einsetzendem Starkregens, kam am Samstag gegen 18:30 Uhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss touchierte er eine dortige Schutzplanke und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

