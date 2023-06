Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Elektro-Rollers ist in der Nacht zum Mittwoch (14.06.2023) nach einem Unfall mit einem Piaggio-Roller eines 42 Jahre alten Mannes in der Schwabstraße weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 42-Jährige war gegen 00.30 Uhr in der Schwabstraße vom Rosenbergplatz in Richtung Forststraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt war an der Kreuzung Schwabstraße/Forststraße die Ampelanlage ausgeschaltet. Während der Piaggio-Fahrer auf der Vorfahrtsstraße in die Kreuzung einfuhr, soll der Elektro-Rollerfahrer zügig von rechts aus der Forststraße an den Kreuzungsbereich herangefahren sein. Der 42-Jährige bremste daraufhin stark ab und kam, ohne dass es zur Berührung mit dem Elektroroller kam, zu Fall. Der Unbekannte sprach kurz mit dem Leichtverletzten ohne seine Personalien zu hinterlassen und fuhr dann weiter. Es entstand ein Schaden von rund tausend Euro. Der flüchtige Mann soll zwischen 35 und 45 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er trug einen dunklen Bart und einen Helm. Vermutlich handelte es sich um einen Fahrer eines Lieferdienstes. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell