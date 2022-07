Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Aktionstage "Taschendiebstahl" enden

Warendorf (ots)

Nach knapp drei Wochen enden kommenden Freitag, 8.7.2022 unsere Aktionstage "Taschendiebstahl".

In den vergangenen Wochen haben wir nicht nur viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Warendorf geführt, sondern auch an unterschiedlichen Stellen Hinweise auf den Boden gesprüht, um auf den Taschendiebstahl aufmerksam zu machen.

Alle, die Fragen zu den unterschiedlichen Maschen von Taschendieben haben, können diese am Informationsstand unserer Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention am Freitag in Oelde stellen.

Wo: Wochenmarkt Oelde

Uhrzeit: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Sollten Sie selbst Opfer eines Diebes werden. Die Polizei ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche im Einsatz - für Ihre Sicherheit.

Weitere Beratungen oder Hilfsangebote zum Thema Taschendiebstahl finden Sie hier:

https://warendorf.polizei.nrw/artikel/gelegenheit-macht-diebe https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

