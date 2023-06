POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt /-Stammheim (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (13.06.2023) in einen Kiosk an der Steinhaldenstraße und in ein Lebensmittelgeschäft an der Freihofstraße eingebrochen. An der Steinhaldenstraße öffneten die Täter zwischen 16.00 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag ein Fenster und stahlen anschließend Bargeld und ...

mehr