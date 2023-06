Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kiosk und Lebensmittelgeschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt /-Stammheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (13.06.2023) in einen Kiosk an der Steinhaldenstraße und in ein Lebensmittelgeschäft an der Freihofstraße eingebrochen. An der Steinhaldenstraße öffneten die Täter zwischen 16.00 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag ein Fenster und stahlen anschließend Bargeld und Süßigkeiten im Wert von rund 350 Euro. An der Freihofstraße öffneten Unbekannte im Zeitraum von Montag, 20.30 Uhr und Dienstag, 06.30 Uhr ein gekipptes Fenster und erbeuteten in der Folge einen Laptop sowie etwa 800 Euro Bargeld. Zeugen im Fall Steinhaldenstraße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße und im Fall Freihofstraße an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

