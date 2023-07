Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Getunte Fahrzeug im Visier der Polizei - Tuning- und Poser-Kontrolle am Samstag, 15.07.2023

Fellbach: (ots)

Gleich zu Beginn einer Tuning-Kontrolle, die von mehreren Streifen des Fellbacher Polizeireviers, zusammen mit Kräften der Verkehrspolizei Backnang, am vergangenen Samstag durchgeführt worden ist, landeten die Beamten einen "Volltreffer". Ein Mercedes war einer Zivilstreife durch ein lautes Auspuffgeräusch aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Verkehrsexperten, zusammen mit einem Sachverständigen, feststellen, dass auch der Ansaugtrakt vor dem Luftfilter verändert worden war. Ein undichtes Lenkgetriebe, ein unzureichend befestigter Auspuff, erhebliche Ölverluste an Motor und Getriebe sowie der Zustand der Reifen und Mängel an der Beleuchtungsanlage führten aufgrund des sehr schlechten Allgemeinzustands schließlich zu einer Stilllegung des Fahrzeugs und der Fahrer musste noch vor Ort die Kennzeichen abmontieren und den Nachhauseweg ohne sein Auto antreten.

"Bereits nach wenigen kontrollierten Fahrzeugen hatte sich die Kontrollaktion der Fellbacher Polizei, bei der wir vor allem getunte Fahrzeuge im Blick hatten, in den sozialen Medien rumgesprochen", so der Einsatzleiter POK Tobias Graf. "Die Innenstadt war für lange Zeit wie "leergefegt" und man sah kaum noch auffällige Fahrzeug im Straßenverkehr." Für Jan Kempe, den Leiter des Polizeirevier Fellbach, ist das kein Problem. "Anscheinend zeigen unsere gezielten Kontrollmaßnahmen in der Tuning- und Poser-Szene ihre Wirkung und wir haben durch unsere Aktion der Fellbacher Bevölkerung zumindest zu einer ruhigeren Nacht mit deutlich weniger Auspuff- und Motorenlärm verholfen."

Als "ruhig" konnte man diese Samstagnacht aber dennoch nicht bezeichnen, denn die Polizeistreifen hatten innerhalb des Kontrollzeitraums zusätzlich vier Verkehrsunfälle aufzunehmen, einen Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt, einen Rotlichtverstoß geahndet und einen PKW mit unzulässigen roten Kennzeichen bei einer Umzugsfahrt gestoppt.

