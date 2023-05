Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. RW) - Einbrecher sprengen Geldautomaten

Sulz am Neckar / Lkr. RW (ots)

In den frühen Morgenstunden ist es im Innenstadtbereich von Sulz am Neckar zur Sprengung von zwei Geldautomaten gekommen. Am Mittwoch, 17.05.2023, gegen vier Uhr morgens, verschafften sich vermutlich mehrere Täter Zutritt zum Vorraum einer Bankfiliale und sprengten die zwei Geldautomaten. Anschließend flüchteten sie - laut Zeugen - in einem schwarzen Kombi in Richtung Autobahn.

Die Polizei Konstanz leitete Fahndungsmaßnahmen ein, die von angrenzenden Polizeipräsidien und der Polizeihubschrauberstaffel unterstützt worden sind. Zu einer Festnahme kam es nicht. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat noch am Morgen die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminaltechnik sicherte über mehrere Stunden Spuren im komplett zerstörten Eingangsbereich und im Innenraum der Bank.

Über die Höhe der entwendeten Summe und des entstandenen Gesamtschadens können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Angaben gemacht werden. Ob die in den Medien veröffentlichten Bilder und Videos, im Zusammenhang mit der Tat stehen, wird von der Polizei geprüft.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat, den Tatverdächtigen, zum Verbleib des Tatfahrzeugs oder zu einer früheren Beobachtung in der Nähe des Tatortes machen können, dies bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter 0741 477-0 oder bei einer sonstigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell