Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht

Zeugen gesucht (16.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen ist es am Dienstag im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr in einem Parkhaus in der Straße "Insel". Der Fahrer eines Audi A 3 S-Line stellte sein Auto auf einem Parkplatz im Parkdeck 3 ab. Bei der Rückkehr ans Auto bemerkte er einen Schaden mit grauen Farbantragungen. Der Verursacher selbst war bereits weg und hinterließ einen Schaden am Audi in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

