POL-OB: Pedelec-Fahrerin verletzt

Am 22.09.2022, gegen 07:00 Uhr ist es an der Kreuzung Mellinghofer Straße/Wehrstraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin gekommen.

Die Frau (53) fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg parallel zur Mellinghofer Straße in Richtung Mülheim. An der Kreuzung Mellinghofer Straße/Wehrstraße bog ein Pkw-Fahrer (27) aus der Mellinghofer Straße kommend nach rechts in die Wehrstraße ein.

Der Autofahrer bremste, als er die Radfahrerin sah. Die Frau versuchte mit ihrem Rad auszuweichen und ebenfalls zu bremsen. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Zu einer Kollision kam es nicht.

