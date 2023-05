POL-KN: (Kreis Rottweil) Polizei findet bei Autokontrolle verbotene Waffe (16.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Tödliche Verletzungen erlitten hat ein Lastwagenfahrer bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Tulastraße. Ein 58-jähriger Fahrer eines Schwertransports war im Bereich des Wohngebiets "Schilterhäusle" unterwegs, als er wegen eines technischen Defekts am Auflieger liegen blieb. Beim Versuch, den Defekt an einer ...

