POL-KN: (VS-Villingen) Mann verstirbt nach Arbeitsunfall an einem Lastwagen (16.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Tödliche Verletzungen erlitten hat ein Lastwagenfahrer bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Tulastraße. Ein 58-jähriger Fahrer eines Schwertransports war im Bereich des Wohngebiets "Schilterhäusle" unterwegs, als er wegen eines technischen Defekts am Auflieger liegen blieb. Beim Versuch, den Defekt an einer Hydraulikleitung selbst zu beheben, senkte sich der Auflieger und klemmte den Mann im Bereich der hinteren Zwillingsbereifung ein. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Die Staatsanwaltschaft Konstanz beauftragte zur Klärung der genauen Unfallursache einen Sachverständigen, der an die Unfallstelle kam.

