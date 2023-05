Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.05.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall in Bad Harzburg vom 24.05.2023

Die Verletzten sind auf dem Weg der Besserung

Gute Nachrichten gibt es aus den Krankenhäusern, in die die insgesamt fünf bei dem gestrigen Unfall verletzten Beteiligten eingeliefert wurden.

Die Ermittlungen des Kriminal- und Ermittlungsdienstes aus Bad Harzburg ergaben diesbezüglich, dass der 31-jährige Fahrer des Ford, auf den die 88-jährige Unfallverursacherin mit hoher Geschwindigkeit geprallt war, vermutlich heute bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden kann.

Auch seine beiden Kinder (7 und 3 Jahre) erlitten zum Glück aus medizinischer Sicht nur leichtere Verletzungen, müssen aber noch im Krankenhaus bleiben.

Noch einige Zeit länger muss dagegen leider noch die 42-jährige Fußgängerin in der Unfallchirurgie behandelt werden. Sie war zuerst vom Fahrzeug der 88-jährigen Bad Harzburgerin erfasst worden.

Dieser geht es "den Umständen entsprechend" gut. Sie war ebenfalls leicht verletzt worden, war an der Unfallstelle bei Bewusstsein und wurde ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird sie ebenfalls noch ein paar Tage bleiben müssen.

Es besteht demzufolge bei keinem der Verletzten eine Lebensgefahr.

Die Aufgabe des Kriminal- und Ermittlungsdienstes wird es in den kommenden Tagen nun sein, die an der Unfallstelle gesicherten Spuren sowie Angaben von Zeugen und letztlich auch einer Aussage der 88-Jährigen miteinander abzugleichen, so dass sich ein Gesamtbild des Unfallhergangs zeichnen lässt.

Nach dem Ergebnis des gestern im Auftrag der Staatsanwaltschaft hinzugezogenen Kraftfahrzeugsachverständigen ist ein technischer Defekt am PKW der Unfallverursacherin auszuschließen.

Gegen die Seniorin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie des Anfangsverdachts einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Ein mögliches Krankheitsgeschehen oder eine fehlerhafte Bedienung ihres Kraftfahrzeugs sind derzeit nicht auszuschließen. Eine vorsätzliche Handlung kann dagegen nach derzeitigem Ermittlungsstand sicher verneint werden.

-Lüdke, KHK-

