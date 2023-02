Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferkabel gestohlen/ Taschendiebe

Balve (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag diverse Kupferkabel aus dem Anhänger eines Balvers. Das Fahrzeug stand am Hohlen Weg in Balve. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden entgegen. (dill)

Eine 58-jährige Balverin wurde am Samstag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr beim Einkauf in einem Discounter an der Hönnetalstraße bestohlen. Kurz vor dem Kassenbereich waren einem Mann diverse Waren auf den Boden gefallen. Die Frau half dem Unbekannten, die Sachen aufzuheben. Das war die einzige verdächtige Begegnung. An der Kasse jedoch steckte ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer äußeren Jackentasche. Die Balverin erstattete Anzeige bei der Polizei in Menden. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach den meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten keine Wertsachen in den Einkaufswagen gelegt und keine PIN ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell