POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.05.2023

Goslar

-Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Am 24.05.2023, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Wildemann mit seinem PKW Chrysler die Immenröder Str. in Rtg. Ohlhof und wollte an der Einmündung nach links auf die Bundesstraße 6 in Rtg. Bad Harzburg auffahren.

Beim Abbiegen übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten VW Transporter eines 53-jährigen Goslarers. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Männer leicht verletzt. Der 53-jährige wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 EUR.

-Lüdke, KHK-

