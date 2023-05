Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Mehrere Pkws aufgebrochen und Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Wabern

Aufbruch von fünf Pkws Tatzeit: 20.05.2023, 20:30 Uhr bis Sonntag, 21.05.2023, 10:30 Uhr In der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen unbekannte Täter insgesamt fünf Pkws auf, durchsuchten diese und stahlen vorgefundene Wertgegenstände und Bargeld. In den "Pfadwiesen" wurden ein weißer VW Polo geöffnet und wenige Euro Bargeld sowie eine Sweat-Shirt gestohlen. Weiterhin wurden dort ein schwarzer VW Golf und ein silberner Opel Astra geöffnet und durchsucht. Eine Geldbörse mit Inhalt erbeuteten die unbekannten Täter in der Aussiger Straße, wo sie einen weißen Seat öffneten und daraus die Geldbörse stahlen. In der Ostlandstraße erbeuteten die Täter Bargeld und ein Handy-Ladekabel aus einem schwarzen Ford Ranger. Wie die unbekannten Täter die verschlossenen Fahrzeuge öffneten ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell