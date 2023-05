Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Kleinenglis: Versuchter Einbruch in Grundschule

Homberg (ots)

Borken-Kleinenglis

Versuchter Einbruch in Schule Tatzeit: 18.05.2023, 19:30 Uhr - 19.05.2023, 09:30 Uhr In die Grundschule in der Teichstraße versuchten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht einzubrechen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Schulgebäudes und versuchten dort erfolglos ein Fenster und eine Kellertür aufzubrechen. Durch die Aufbruchsversuche wurden das Fenster und die Tür beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell