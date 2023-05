Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.05.2023

Goslar (ots)

Seesen

Am 19.05.2023 kam es auf dem Parkplatz des Netto Marktes in Seesen zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach touchierte ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten roten PKW Opel des Geschädigten aus Seesen. Der PKW wird rechtsseitig am Außenspiegel und an der rechten hinteren Tür beschädigt. Geschätzter Sachschaden ca. 500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich ohne seine Personalien anzugeben oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise / Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

In dem Zeitraum vom 21.05.23 13:00 Uhr bis 22.05.23 14:00 Uhr werden an einem PKW in der Frankfurter Straße Höhe Hausnummer 14 alle 4 Reifen mit einem zur Zeit unbekannten Gegenstand durch eine unbekannte Person beschädigt. Die Reifen sind unbrauchbar. Es ist ein Schaden von ca. 500,- Euro entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise / Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell