POL-GS: Pressemitteilungen (2) der Polizeiinspektion Goslar vom 24.05.2023

Pressemitteilungen (2) der Polizeiinspektion Goslar vom 24.05.2023

Goslar (ots)

GS-Kramerswinkel

Unfallflucht am Krankenhaus

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde gestern, im Zeitraum zwischen 14.30 - 15.35 Uhr, ein grauer BMW der 5er-Reihe mit GS-Kennzeichen vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt.

Der PKW war in der Kösliner Str., Höhe Hausnr. 12, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Es entstanden bei dem Zusammenstoß Lackschäden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 1.000 EUR.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 05321/3390 zu melden.

Goslar

88-Jährige trotzt Schockanruf

Gestern, gegen 13.10 Uhr, erhielt eine 88-jährige Goslarerin auf ihrem Festnetzanschluss einen Anruf einer heulenden Frau, die sich als Enkelin der Seniorin ausgab und dann das Telefon an eine angebliche Polizistin weiterreichte. Diese gaukelte der 88-Jährigen nun vor, dass die Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution von 50.000 EUR fällig sei, damit die Enkelin aus der Haft freikäme.

Der Seniorin kam das merkwürdig vor. Sie beendete das Gespräch und wollte sich bei der Polizei Goslar absichern, ob die Geschichte stimmt. Hier erfuhr sie, dass sie durch ihr Auflegen offensichtlich einem Betrugsversuch entgangen war.

Leider sind derartige Versuche keine Seltenheit.

Die Polizei rät deshalb:

- Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Rufen Sie Ihre tatsächlichen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Denken Sie daran: Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen bitten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen.

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung oder Ihr Haus.

- Falls Sie einen solchen Anruf bereits erhalten haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Falls Sie tatsächlich Opfer einer solchen Straftat geworden sind, finden Sie ergänzende Informationen im Netz unter: https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/

GS-Oker

Brandursache geklärt

Durch Ermittler des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes wurde gestern die Brandörtlichkeit im Keller des Einfamilienhauses in der Straße Große Horst in Augenschein genommen. Hierbei konnte als Brandursache zweifelsfrei ein technischer Defekt in einem Elektrogerät festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig waren somit weitergehende Untersuchungen durch einen Sachverständigen entbehrlich, so dass die Brandstelle freigegeben wurde.

