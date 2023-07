Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand eines Wohnmobils - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Unfall beim Überholen

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Montag gegen 10 Uhr auf der L 1066 in Richtung Sulzbach und überholte trotz Gegenverkehr einen Lkw. Der entgegenkommende Ford-Fahrer musste zur Vermeidung einer Frontalkollision eine Gefahrenbremsung einleiten, woraufhin ein nachfolgender VW-Fahrer nicht mehr abbremsen konnte und auf den Ford auffuhr. Eine Beifahrerin im Pkw VW wurde hierbei leicht verletzt. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem Mercedes unterwegs war, fuhr ohne Anzuhalten in Richtung Sulzbach weiter. Die Sachschäden an den beiden Unfallautos wurden auf 16.000 Euro beziffert. Hinweise auf den geflüchteten Mercedes-Fahrer nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Eine 24-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Montag kurz nach 8 Uhr die Gänseäckerstraße und musste wegen einem entgegenfahrenden Mercedes nach rechts ausweiche, da dieser auf die Gegenfahrspur gefahren sei. Beim Ausweichen nach rechts streifte die 24-Jährige zwei geparkten Autos und beschädigte diese. Der Fahrer des Mercedes, vermutlich eine schwarzen E-Klasse Kombi, entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt in Richtung Sachsenweg. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den geflüchteten Autofahrer wird von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 erbeten.

Winterbach: Wohnmobil abgebrannt

Ein in der Ludwigstraße neben einer Garage abgestelltes Wohnmobil fing am Montagmittag Feuer und brannte aus. Das Feuer wurde gegen 13.15 Uhr bemerkt, woraufhin auch die Rettungsdienste alarmiert wurden. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt waren, hatten das Feuer bereits eine halbe Stunde später gelöscht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Schaden an dem Wohnmobil wurde auf 50.000 Euro taxiert. Der Schaden an der angrenzenden Garage dürfte sich auf ca. 20.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Begutachtungen könnte diese im Bereich einer installierten Fotovoltaikanlage bzw eines Wechselrichters zu finden sein. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

