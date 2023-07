Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuer in mobiler Toilette, Motorradunfall, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Gerabronn: Feuer in mobiler Toilette gelegt

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 7:10 Uhr steckte ein Unbekannter den Papierhandtuchhalter in einer mobilen Toilette in der Jahnstraße neben dem dortigen Jugendhaus in Brand. Das Feuer erlosch offenbar wieder von alleine. Dennoch entstand Sachschaden von etwa 500 Euro an dem Toilettenhäuschen.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 9250-10.

Satteldorf: Motorradfahrer verunglückt

Am Montag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Suzuki-Motorrad die Hengstfelder Straße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde dabei schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Crailsheim: Fensterscheibe an Jahnhalle beschädigt

Zwischen Freitag und Montag beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe der Jahnhalle in der Schönebürgstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell