Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Ganderkesee ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, 21.12.2022, kam es im Zeitraum von 12:00 Uhr - 14:30 Uhr im Machandelweg in Ganderkesee zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nachdem vergeblich versucht worden war, die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln, wurde von einer weiteren Tatausführung abgesehen. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

