Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Bäckerei in Burhave ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag , 22.12.2022, auf Freitag , 23.12.2022, wurde in eine Bäckereifiliale in der Butjadinger Straße in Burhave eingebrochen. Dabei wurde nach Aufhebeln eines Fensters im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Während die Schadenshöhe auf ca. 2000 Euro geschätzt wird, sind Angaben zum evtl. Diebesgut derzeit nicht möglich. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige relevante Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731-99810 in Verbindung zu setzen.

