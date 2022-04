Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus - 2 Katzen gerettet

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Ostersonntag, gegen 15.45 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr unter dem Stichwort "Gebäudebrand" zu einem Mehrfamilienhaus zur Zastrowstraße nach MH Styrum alarmiert. Durch die Leitstelle wurden zwei Löschzüge der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte in einer Wohnung im Dachgeschoss die Küche und Teile des Dachstuhles. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und weitere Wohnungen im Haus geräumt. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung waren zu diesem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Im Einsatzverlauf wurden zwei Katzen aus der Brandwohnung gerettet und den Besitzern unversehrt übergeben. Zur Begutachtung des Daches wurde seitens der Feuerwehr eine Drohne eingesetzt. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandwohnung ist nach dem Brandgeschehen unbewohnbar. Alle weiteren Bewohner des Hauses durften zurück in ihre Wohnungen. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Zastrowstraße für die Einsatzdauer von ca. drei Stunden gesperrt werden. (THe)

