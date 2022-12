Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geparkte Sattelzugmaschine gerät in Brand ++ Auflieger und nebenstehender Lkw gering beschädigt ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 23.12.2022, geriet eine in der Straße "An der Anker" geparkte Sattelzugmaschine gegen 23:00 Uhr in Brand und wurde komplett zerstört. Bereits bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die Sattelzugmaschine in Vollbrand. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Delmenhorst konnte aber verhindern, dass der Brand, der bereits auf den Sattelauflieger und den darauf befindlichen Container übergegriffen hatte, diesen und dessen Ladung (in Pappkartons verpacktes Porzellangeschirr) im gesamten Bereich erfasste. Während die Sattelzugmaschine komplett zerstört wurde, wies der Container nur geringe Brandschäden auf. Die Ladung nahm nach jetzigem Stand keinen Schaden. An einem vor der brandbetroffenen Sattelzugmaschine stehenden weiteren Lkw entstanden an dessen Ladeklappe sowie dem Planenaufbau durch die Hitzeentwicklung entsprechende Schäden. Angaben zur entstandenen Schadenshöhe sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell