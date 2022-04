PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahme nach Einbruch in Tierklinik +++ Zusammenstoß auf B 275 +++ Radfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahme nach Einbruch in Tierklinik, Neu-Anspach, Robert-Bosch-Straße, 06.04.2022, gg. 01.45 Uhr (pa)In Neu-Anspach wurde in der Nacht zum Mittwoch in eine Tierklinik eingebrochen und einer der mutmaßlichen Täter im Anschluss festgenommen. Gegen 01.45 Uhr nachts kletterten nach bisherigen Erkenntnissen drei Einbrecher auf das Dach einer in der Robert-Bosch-Straße ansässigen Tierklinik. Dort hebelten die Täter das Fenster zu einem Büro auf, wodurch sie in die Räumlichkeiten gelangten. Ein Zeuge wurde allerdings auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei, die bei ihrem Eintreffen vor Ort einen Angehörigen des Trios festnehmen konnte. Der 28 Jahre alte Tatverdächtige hatte sich im Rahmen seiner Flucht bei einem Sprung verletzt. Seinen mutmaßlichen Komplizen gelang es, unerkannt vom Tatort zu flüchten. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrer Ergreifung. Der Festgenommene wurde zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und wird am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

2. Zusammenstoß auf B 275,

B275, zw. Merzhausen und Usingen (Gemarkung Neu-Anspach), 05.04.2022, gg. 07.30 Uhr (pa)Bei einem Verkehrsunfall auf der B 275 zwischen Usingen und Merzhausen am Dienstagmorgen entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Gegen 07.30 Uhr wollte ein 22-jähriger Skoda-Fahrer aus Weilrod von Usingen kommend nach links auf die Kreisstraße 738 in Richtung Hausen-Arnsbach abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer einen aus Richtung Merzhausen entgegenkommenden Volkswagen. Der 31-jährige Schmittener am Steuer des VW konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Volkswagen gegen die am Fahrbahnrand befindliche Schutzplanke geschleudert. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

3. Radfahrer stürzt bei Ausweichmanöver, Bad Homburg v. d. Höhe, Anspacher Straße, 05.04.2022, gg. 08.20 Uhr (pa)Am Dienstagmorgen zog sich in Bad Homburg ein Radfahrer Verletzungen zu, als er einem Auffahrunfall entgehen wollte. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 08.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Anspacher Straße in Richtung Stierstädter Straße. Als ein vorausfahrender Pkw in Höhe der Wehrheimer Straße verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte der Fahrradfahrer dies zu spät, um noch rechtzeitig zu bremsen. Um einem Zusammenstoß mit dem Auto zu entgehen, wich der Radler auf den Gehweg aus, wobei er jedoch zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich der Mann trotz Fahrradhelm eine Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell