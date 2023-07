Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Jugendlicher Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Aalen (ots)

Jugendlicher Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Ein 16-Jähriger ist dringend verdächtig, am 06.07.2023 in der Schönebürgstraße mit mehreren Personen gemeinschaftlich auf einen 15-jährigen eingeschlagen und eingetreten zu haben, wodurch dieser nicht unerheblich verletzt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Ellwangen gegen den 16-Jährigen einen Haftbefehl, welcher am 10.07.2023 in Vollzug gesetzt wurde. Der Haftbefehl ist gestützt auf den Haftgrund der Wiederholungsgefahr. Gegen den Tatverdächtigten wurde bereits drei Mal Anklage wegen gleichgelagerter Taten erhoben.

Der Jugendliche ist zudem u.a. verdächtig , an einem von mehreren Personen verübten Raub am 02.07.2023 am Zentralen Omnibusbahnhof in Crailsheim beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungen der Polizei Crailsheim und der Staatsanwaltschaft Ellwangen dauern an.

Es wird ergänzend auf die Pressemitteilung vom 04.07.2023 Bezug genommen (Link: https://t1p.de/861na).

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell