Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verletzte Radfahrer - Diebstähle - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrbahnwechsel

Ein 58-Jähriger befuhr am Montag gegen 14:30 Uhr mit seinem LKW die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe einer dortigen Spedition wechselte er von dem linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen bereits dort fahrenden VW eines 40-Jährigen. In der Folge wurde der PKW seitlich vor die Front des LKW gedreht und mehrere Meter mit geschoben. Durch den Unfall wurde der 40-Jährige leicht verletzt.

Oberkochen: Fahrradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 27-jähriger Fahrradfahrer zu, als er am Montag gegen 19:30 Uhr einen Waldweg zwischen Oberkochen und Ebnat befuhr. Aufgrund eines Fahrfehlers rutschte er hierbei alleinbeteiligt nach rechts und stürzte infolgedessen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Neresheim: Kontrolle über Fahrrad verloren

Eine 61-Jährige fuhr am Montag gegen 20 Uhr in der Klosterallee mit ihrem Fahrrad den Berg hinab. Aus nicht bekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Hierbei wurde sie schwer verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Hochwertiges Pedelec entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, 9 Uhr, bis Freitag, 17 Uhr, wurde in einem Parkhaus am Bahnhofplatz ein hochwertiges schwarzes Cube Reaction Hybrid SL 625 im Wert von etwa 3500 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Bettringen: Nebelscheinwerfer entwendet

Von einem, in der Mainstraße geparktem, Audi wurde in der Zeit von Samstag, 23:30 Uhr bis Sonntag, 11:30 Uhr, ein eingebauter Nebelscheinwerfer im Wert von etwa 160 Euro entwendet. Hinweise erbittet der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490.

Schwäbisch Gmünd: Fahrraddiebstahl

Am Montag wurde in der Zeit von 12:10 Uhr bis 12:20 Uhr ein bordeaux-schwarzes Mountainbike der Marke Ghost im Wert von etwa 700 Euro aus einer Tiefgarage im Höferlesbach entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell