POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stieg ein bislang unbekannter Täter in der Bluntschlistraße über ein Fenster in eine Wohnung ein und entwendete mehrere Wertgegenstände. Der Einbrecher verschaffte sich gegen 2:45 Uhr über ein gekipptes Fenster Zutritt in die Wohnung einer 46-Jährigen und suchte dabei nach Wertgegenständen. Nachdem der Unbekannte auf die Bewohnerin im Schlafzimmer traf, flüchtete er samt Diebesgut. Einen Teil des Diebesguts, was hauptsächlich aus Elektrokleingeräten bestand, wurde wenig später von den alarmierten Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahe der Wohnung aufgefunden. Dem Täter gelang jedoch die Flucht. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensicherung aufgenommen.

