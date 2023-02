Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alkoholisiertes Pärchen ohne Fahrschein attackiert Bundespolizisten

Essen (ots)

Gestern Abend (2. Februar) forderten Bahnmitarbeiter in der RB 40 polizeiliche Hilfe an. Die 30 und 31-Jährigen beleidigten die Beamten und griffen sie später massiv an. Der Wittener verbrachte den Rest des Tages in Gewahrsam.

Gegen 19:30 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter in der RB 40 von Witten nach Essen, die Bundespolizei. Ein junges Paar konnte bei einer Fahrscheinkontrolle keine gültigen Tickets vorweisen und würde sich anschließend unkooperativ verhalten. Als die Bundespolizisten, bei Halt des Zuges im Essener Hauptbahnhof, den Zug betraten, verhielten die beiden Wittener sich weiterhin uneinsichtig und begannen, die Einsatzkräfte zu beleidigen. Auch nach mehrmaliger Aufforderung weigerten sie sich, Angaben zu ihren Personalien zu machen. Wenig später machten sie dann falsche Angaben zu ihrer Identität.

Als die Personen zur Wache gebracht werden sollten, bedrohte der 30-Jährige die Polizisten, worauf diese den Mann festnahmen und fesselten. Dagegen wehrte er sich massiv, was seine Begleiterin veranlasste, die Einsatzkräfte auch zu schlagen und zu treten.

Die Bundespolizisten brachten die Angreifer unter massivem Widerstand zur Wache. Dort stellten sie fest, dass der Mann mit zwei Promille und die Frau mit circa 0,6 Promille alkoholisiert waren.

Die Bundespolizei leitete daher gegen Beide unter anderem Strafverfahren wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen ein. Der weiterhin aggressive 30-Jährige wurde wenig später in das Gewahrsam der Polizei gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell